Гусо, , 11:17 — REGNUM По меньшей мере 14 человек были убиты и многие другие были ранены в результате нападения группы вооруженных людей на деревню в северо-западном штате Замфара в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местной полиции.

Жители сообщают, что число погибших может быть намного большим, так как многочасовая атака началась поздно вечером в воскресенье, 17 ноября, и продолжалась до утра понедельника, 18 ноября.

Один житель сообщил журналистам, что шесть его детей были убиты после того, как боевики ворвались в деревню Карайе на мотоциклах. Другой пострадавший рассказал, что его отец и дедушка были убиты неизвестными. Кроме того, десятки домов были подожжены, а скот украден.

Представитель полиции Замфары Мухаммад Шеху заявил сотрудникам СМИ, что эта атака считается ответным ударом после столкновения в начале этого месяца между бандитами и боевиками, базирующимися в Карайе.

По сообщению журналистов, в настоящее время северо-западная Нигерия сталкивается с многочисленными проблемами безопасности, поскольку вооруженные группы регулярно совершают нападения на деревни, а также похищают людей с целью получения выкупа.