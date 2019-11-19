Саутгемптон, Великобритания, , 10:46 — REGNUM Британская студентка Саида Алетаха умерла после того, как получила травму головы на любительском турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fast and Furious Fight в Саутгемптоне (Великобритания). Об этом 18 ноября сообщает телеканал «Би-би-си».

По данным журналистов, злополучный бой проходил вечером 16 ноября, этой же ночью ее госпитализировали с травмой головы. 17 ноября она скончалась. Ведется расследование.

Организаторы боев выразили сожаление о случившемся и отметили, что обеспечили все необходимые меры безопасности для бойцов. На турнире дежурили медики и скорая помощь.

Сообщается, что погибшая была гражданкой Великобритании, но родилась Иране. Она училась в университете Лафборо (графство Лестершир) на дизайнера.

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