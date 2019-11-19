Красноярск, , 10:23 — REGNUM Бывшая председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Красноярском крае подозревается в нарушении конституционных прав граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что дело в отношении экс-председателя УИК №1054 Большеулуйского района возбуждено по ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии») и ч. 2 ст. 142.2 УК РФ («Получение в избирательной комиссии избирательных бюллетеней для голосовании вместо избирателей для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования»).

По предварительной версии следствия, женщина приготовила заявления о досрочном голосовании от имени троих избирателей. Она подделала их подписи в заявлениях и списке избирателей на выборах депутатов Бобровского сельсовета.

Затем председатель УИК от имени указанных избирателей получила бюллетени и проставила в них одинаковые отметки о голосовании за кандидатов. 8 сентября 2019 года, в день голосования, женщина на избирательном участке №1054 опустила эти бюллетени в урну для голосования.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Александра Бедрицкого, проблема вброса бюллетеней кроется в формировании избиркомов.

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