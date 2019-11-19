Мапуту, , 09:53 — REGNUM Изуродованное тело ребенка было найдено на свалке на рынке в районе Келимане, расположенном в центральном Мозамбике. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление полиции.

В соответствии с заявлением, глаза, сердце, череп и половые органы мальчика были удалены.

Тело было обнаружено в состоянии глубокого разложения в воскресенье, 17 ноября. Возраст ребенка неясен, но считается, что ему меньше девяти лет.

По словам представителей полиции, по подозрению в причастности к убийству мальчика был задержан мужчина, подозреваемый также в торговле людьми.

Как сообщают журналисты, убийства, увечья и эксгумация человеческих костей для колдовских целей стали обычной практикой в некоторых частях Мозамбика. Изъятые подобным образом части тела продаются в соседних государствах, в том числе Малави и Танзании, отмечает ВВС.