Североуральск, Свердловская область, , 08:31 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) экстренно эвакуировали жителей дома из-за пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В одной из квартир в пятиэтажном жилом доме загорелись домашние вещи. Возгорание случилось в полпятого утра по местному времени.

Пожарные оперативно эвакуировали 21 человека, включая пятерых детей, из дома, хотя на улице было около минус 30 градусов. Никто не пострадал.

Уже в 4:41 горение ликвидировали, все остальные работы завершили к 5:25. Площадь пожара составила 2 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2019 года в Екатеринбурге загорелась психбольница. Пожарные справились с возгоранием за 10 минут.

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