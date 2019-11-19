Якутск, , 07:45 — REGNUM Найденный замёрзшим 17 ноября подросток в городе Покровске в Якутии, употреблял с друзьями алкогольные напитки. Ребёнку было 14 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Труп школьника обнаружили случайно в заброшенном доме в ходе поисков.

Следствие установило, что подросток ушёл из дома к друзьям вечером 16 ноября, домой он не вернулся.

Экспертиза установила, что мальчик умер от переохлаждения. Также известно, что до этого он с такими же несовершеннолетними употреблял спиртное, рассказал «Якутия 24» заместитель главы Хангаласского района Якутии по социальным вопросам Николай Федоров.

Полиция выявила, что алкоголь детям купил мужчина, по данному факту составлен административный протокол.

Все обстоятельства смерти 14-летнего ребёнка устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Покровске Хангаласского района Якутии было обнаружено тело подростка.