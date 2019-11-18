Якутск, 18 ноября 2019, 10:31 — REGNUM В Якутии в воскресенье, 17 ноября, в городе Покровске Хангаласского района на улице был обнаружен труп подростка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации правоохранительных органов, предварительная версия смерти школьника — переохлаждение. Устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка.
Подробности не разглашаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Стерлитамаке нашли в гараже тела двух подростков с признаками отравления угарным газом.