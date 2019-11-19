Дамаск, , 06:26 — REGNUM В районе аэропорта сирийской столицы Дамаска были слышны взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление государственного телевидения.

Других деталей произошедшего не приводится. Также отсутствует информация о причинах и характере взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября произошел взрыв у здания посольства Ливана в Дамаске. В результате взрыва погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

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