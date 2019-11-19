Благовещенск, , 06:45 — REGNUM Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», охранявшей Амурский строительный колледж, арестован на два месяца до 14 января 2020 года, пишет РИА-Новости.

Олега Ермолова обвиняют по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее Ермолов был судим за особо тяжкое преступление. У него двое малолетних детей.

«Я не считаю себя виновным, я сделал всё от меня зависящее: вывел людей, вызвал МЧС. Я даже, по сути, не являюсь охранником — у меня нет удостоверения», — сказал Ермолов в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд арестовал на два месяца генерального директора частной охранной организации «Сириус-А». В Амурский колледж студент пришёл с ружьём и открыл стрельбу по сокурсникам. Один из них скончался на месте, трое были госпитализированы. Сам стрелявший покончил с собой.