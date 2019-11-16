Благовещенск, , 08:47 — REGNUM Благовещенский городской суд арестовал до 14 января генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергея Андрюшенко. Мера пресечения для Андрюшенко была избрана сегодня, 16 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стрельба в строительном колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. 19-летний студент зашел в свое учебное заведение с приобретенным им охотничьим ружьем, зашел в одну из аудиторий и начал стрелять по учащимся. На месте погиб один человек, ещё трое получили ранения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Сразу же возникло много вопросов к охране колледжа. В здании не было металлодетектора, а охранник вообще не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность. В итоге сам охранник и директор этого ЧОПа были задержаны в рамках уголовного дела. Директора ЧОПа арестовали, а авот меру пресечения охраннику пока не избрали.