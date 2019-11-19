Южно-Сахалинск, , 06:00 — REGNUM Энергетики Сахалина устраняют аварии в пяти районах острова, произошедшие из-за циклона и оставившие без света жителей муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ликвидации аварий участвуют 8 оперативных бригад. Электроснабжение нарушено в Анивском, Томаринском, Невельском, Холмском, Корсаковском районах.

Энергетики предупреждают жителей соблюдать осторожность: не прикасаться и близко не подходить к оборванным проводам, обо всех происшествиях сообщать по специальному экстренному телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, на регионы Дальнего Востока обрушился снежный циклон. В Хабаровском крае в помощь водителям на междугородних автотрассах вышли мобильные бригады МЧС.