Владивосток, , 04:14 — REGNUM Жители Владивостока с утра встретились с огромной проблемой: снег, счищенный с проезжей части автомобильных дорог, лежит на пешеходных тротуарах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Владивосток ещё не очищен от снега, но ждёт новый снегопад

Чем чище проезжие части центральных улиц Владивостока, тем труднее передвигаться вдоль этих улиц обычным пешеходам: тротуары буквально завалены ледяной крошкой, пройти по которой просто невозможно.

Как отмечают пользователи социальных сетей, лучше всего с делом очистки тротуаров справились коммерческие организации, магазины и офисы, где тротуары к ним примыкают. Управляющие компании поголовно не справились со своей задачей — дворы Владивостока сегодня представляют собой «ледяные аттракционы», передвижение по которым опасно для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, с вероятностью 40% вечером, 19 ноября, Владивосток ожидает ещё один снегопад, чуть менее слабее, чем выпал утром в понедельник, 18 ноября.