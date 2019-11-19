Владивосток, , 02:27 — REGNUM Владивосток находится во власти тыловой части циклона, во второй половине дня, 19 ноября, ожидается новый снегопад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примпогоде.

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Погода во Владивостоке характеризуется переменной облачностью, небольшим снегом, дороги покрыты льдом. Температура воздуха составляет от — 4 до — 13 °C. С вероятностью 40% вечером в городе пройдёт ещё один снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение утра понедельника, 18 ноября, во Владивостоке выпала полуторамесячная норма осадков. В аэропорту задерживалось более трёх десятков рейсов, аварийные отключения электричества произошли в нескольких районах города.