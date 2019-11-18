Владивосток, , 10:57 — REGNUM Во Владивостоке, по подсчётам специалистов, за ночь и утро понедельника, 18 ноября, выпала полуторамесячная норма осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе Приморгидромета сообщили, что во Владивостоке выпало в среднем 43 мм осадков, что для данного времени года соответствует полуторамесячной норме осадков.

С утра 18 ноября по всей территории Приморья шёл сильный, местами очень сильный снег. В крае отмечается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед и гололедица, на побережье местами метель при ветре порывами до 26−31 м/с. Во второй половине дня интенсивность осадков в западных и южных районах уменьшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада во Владивостоке произошло несколько аварийных отключений света. Без электричества оставались район Военного Шоссе и три посёлка на острове Русский.