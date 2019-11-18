Дункан, 18 ноября 2019, 20:22 — REGNUM В США три человека стали жертвами расстрела, устроенного неизвестным в супермаркете, сообщает 18 ноября Duncan Banner.
Стрельбу злоумышленник устроил в одном из магазинов Walmart в городе Дункан на территории штата Оклахома.
В числе погибших оказался и сам стрелявший.
Причины и подробности происшествия выясняются.
Полиция расследует данный факт.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в американском штате Калифорния неизвестные расстреляли семейную вечеринку. Погибли четыре человека, еще шестеро были ранены.
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