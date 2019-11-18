Великий Новгород, , 19:36 — REGNUM В Новгородской области вышедшая из берегов река Ниша серьёзно затопила территорию детского лагеря «Былина», расположенного в Новгородском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации Великого Новгорода, так как лагерь принадлежит городу.

«Размыло пешеходные дорожки и подходы к домикам. Произошло частичное разрушение моста на территории лагеря. Унесло течением разлитой реки биотуалеты и малые формы. Произошел обрыв кабеля электроснабжения. Затопило два домика для отдыхающих», — отметили в пресс-центре.

В настоящее время идёт оценка ущерба, нанесённого имуществу лагеря, но в администрации отметили, что уже сейчас понятно: своими силами муниципалитету с восстановлением лагеря будет не справиться. За помощью городские власти обратятся на региональный уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад ущерб от паводка учреждениям сферы образования региона оценивался региональным министерством образования в сумму около 40 млн рублей. При этом отмечалось, что больше всего пострадали детские образовательные учреждения в Крестецком и Старорусском районах.

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Напомним, в Великом Новгороде от ливня также серьёзно пострадала гимназия «Исток», где не были завершены ремонтные работы на кровле.

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Всего в регионе, по данным на 18 ноября, остаются подтопленными 27 населенных пунктов, четыре жилых дома (в них проживает десять человек), 453 приусадебных участка.

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