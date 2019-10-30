Великий Новгород, 30 октября 2019, 17:36 — REGNUM Новгородскую гимназию «Исток», которая пострадала от штормового ветра 27 октября, закроют на период ремонтных работ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.
Он сообщил, что в ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу тяжёлых плит на крыше гимназии и укладке новых.
«Это самая главная, самая дорогая и самая необходимая часть всего ремонта. Как поясняют специалисты, она и самая опасная. Ни по строительным нормативам, ни по-человечески детей в это время на строительной площадке быть не должно», — пояснил мэр.
По его словам, принято решение на время ремонта перевести всех гимназистов «Истока» в ближайшие учебные заведения — гимназию «Эврика» и школу №22. По словам мэра, там дети будут заниматься во вторую смену у своих же преподавателей.
Гимназия «Исток» — бывшая средняя школа №27 Великого Новгорода — одно из крупнейших образовательных учреждений города. Школа была открыта в 1979 году, в 1996 году получила статус гимназии. В 2019 году из федерального, областного и муниципального бюджетов гимназия получила 32,8 млн рублей на капитальный ремонт здания. Работы выполняло ООО «Стройпроект» из Великого Новгорода.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание гимназии серьёзно пострадало от шквалистого ветра и ливня 27 октября: подрядчик не успел завершить ремонт кровли, здание залило водой.
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