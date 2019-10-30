Великий Новгород, , 17:36 — REGNUM Новгородскую гимназию «Исток», которая пострадала от штормового ветра 27 октября, закроют на период ремонтных работ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 октября, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Он сообщил, что в ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу тяжёлых плит на крыше гимназии и укладке новых.

«Это самая главная, самая дорогая и самая необходимая часть всего ремонта. Как поясняют специалисты, она и самая опасная. Ни по строительным нормативам, ни по-человечески детей в это время на строительной площадке быть не должно», — пояснил мэр.

По его словам, принято решение на время ремонта перевести всех гимназистов «Истока» в ближайшие учебные заведения — гимназию «Эврика» и школу №22. По словам мэра, там дети будут заниматься во вторую смену у своих же преподавателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание гимназии серьёзно пострадало от шквалистого ветра и ливня 27 октября: подрядчик не успел завершить ремонт кровли, здание залило водой.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская гимназия стала жертвой урагана и разгильдяйства