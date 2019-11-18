Москва, , 18:24 — REGNUM Житель Астрахани Дмитрий Колгинов приговорён к 13 годам колонии строгого режима за разбойное нападение в Москве и посягательство на жизнь полицейского. Соответствующее решение 18 ноября принял Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщает прокуратура столицы.

По версии следствия и суда, в ноябре 2017 года мужчина, угрожая пистолетом совершил разбойное нападение на жителя Москвы. Преступник похитил у потерпевшего сумку с документами и деньгами. Ущерб от противоправных действий составил более 120 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность нападавшего, а затем, при помощи оперативно-розыскных мероприятий и местонахождения. При задержании преступник оказал сопротивление. Мужчина четыре раза выстрелил в голову одного из полицейских, но попасть так и не смог, после чего был задержан.

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