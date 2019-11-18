Тбилиси, , 17:21 — REGNUM В Тбилиси полицейский спецназ Грузии приступил к разгону несанкционированного митинга у здания парламента. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает телеканал «Рустави 2».

Полицейский спецназ оттесняет демонстрантов от здания законодательного собрания Грузии. Применяются водометы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Тбилиси вновь начались акции протеста. Поводом стало непринятие депутатами парламента поправок в Конституцию Грузии о переходе от смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Протестующие требуют отставки кабинета министров и досрочных парламентских выборов.