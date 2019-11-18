Владивосток, , 12:09 — REGNUM Мэрия Владивостока оперативно напомнила управляющим компаниям и организациям о необходимости уборки снега в установленные сроки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В администрации Владивостока рассказали, что прилегающие территории должны убирать организации всех форм собственности. Неисполнение данной обязанности чревато штрафами. Сотрудники городской администрации проводят мониторинг всех районов города, сведения о лицах, не принявших меры по очистке территорий, будут переданы в Государственную жилищную инспекцию, которая уполномочена налагать штрафы на нарушителей. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс., физическим — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке выпало полторы месячные нормы осадков, из-за снегопада в аэропорту были задержаны 28 авиарейсов, три местных рейса были отменены.