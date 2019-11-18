Тариме, , 11:47 — REGNUM Полиция по округам Тариме и Рорья задержала пятерых молодых людей, подозреваемых в убийстве школьного учителя. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление окружного начальника полиции Генри Мваибамбе от 17 ноября.

Танзания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, учитель старшей школы района Итирьйо Джастин Соспетер Ого был убит 14 ноября 2019 года.

«Говоря об обстоятельствах убийства, следует сообщить о по меньшей мере восьми юношах, вышедших на улицу с традиционным оружием. Они готовились к церемонии инициации, которая должна была состояться в декабре. Молодые люди останавливали прохожих, силой требуя у них денег», — рассказал Мваибамбе.

«Учитель был убит, когда он сопровождал своего коллегу на экзамен в старшей школе Бунгурере, молодые люди пытались остановить учителя, требуя у него денег, а когда тот не остановился, один из юношей выпустил в учителя стрелу, в результате чего он скончался на месте», — добавил начальник полиции.

Он также сообщил, что полиция продолжает поиски других троих подозреваемых в причастности к убийству.

Мваибамбе заявил, что в настоящее время задержанных допрашивают, после чего они будут доставлены в суд.