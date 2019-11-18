Владивосток, , 08:00 — REGNUM Снегопад во Владивостоке привёл к аварийному отключению электроэнергии в нескольких районах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации городского управления по делам ГО и ЧС, аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Коммуны, Есенина, Военное Шоссе, а также на острове Русский в посёлках Воевода, Рында и Подножье. Без света ждут исправление аварии несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом снегопада Владивосток сковали пробки, таксисты вдвое увеличили стоимость проезда, снегоуборочная техника не справляется со своей задачей.