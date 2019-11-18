Красногорск, , 09:16 — REGNUM В Московской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, которые отравились найденной на мусорной свалке неизвестной жидкостью. Ещё три человека госпитализированы, сообщает ГСУ следственного комитета по Московской области. По неофициальным данным, пострадавшие — рабочие из Чувашии, которые распили найденный на свалке коньяк.

17 ноября в правоохранительные органы поступили информация о том, что в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа обнаружены тела двух мужчин (1964 и 1963 годов рождения). Ещё трое мужчин госпитализированы в больницу, где скончался один из пострадавших. По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, накануне один из мужчин нашел на мусорной свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой потерпевшие употребили», — говорят в следственном управлении.

Бутылка с неустановленной жидкостью изъята, её содержимое направлено на химическую экспертизу.

По данным ряда СМИ, пострадавшие являются уроженцами Батыревского и Канашского районов Чувашии, они трудились на местном предприятии. По неофициальной версии, пострадавшие нашли на свалке коньяк.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Чувашии был вынесен приговор по резонансному делу о смертельном отравлении в 2015 году контрафактным алкоголем трёх человек. Погибли 22-летний парень, девушки в возрасте 20 и 30 лет: согласно материалам дела, причиной стало острое отравление метиловым спиртом после употребления жидкости, разлитой в литровые бутылки с этикетками Bacardi Black. Перед судом предстали 11 человек, среди которых — 35-летний чебоксарец, его родители, сожительница, друзья и знакомые. Восемь человек получили реальное лишение свободы, трое — условное.

Читайте также: За гибель трёх жителей Чувашии от отравления алкоголем осуждены 11 человек