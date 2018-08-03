За гибель трёх жителей Чувашии от отравления алкоголем осуждены 11 человек

Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В Чувашии сегодня, 3 августа, вынесен приговор по уголовному делу о сбыте контрафактного алкоголя, в результате употребления которого в 2015 году скончались три человека. Перед судом предстали 11 человек, среди которых — 35-летний чебоксарец, его родители, сожительница, друзья и знакомые. Восемь человек получили реальное лишение свободы, трое — условное, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Следствие началось после гибели людей в результате алкогольного отравления. В Чувашии скончались три человека (22-летний парень, девушки в возрасте 20 и 30 лет), они были госпитализированы в больницы 10, 11 и 14 ноября 2015 года. Согласно материалам дела, причиной стало острое отравление метиловым спиртом после употребления жидкости, разлитой в литровые бутылки с этикетками Bacardi Black.

Следствие проводилось во взаимодействии со следственными органами СКР по Московской, Курской и Оренбургской областей, а также сотрудниками органов внутренних дел. Было установлено, что в 2013—2015 годах на территории Чувашии злоумышленники в отсутствие лицензии незаконно сбывали под видом элитного алкоголя по низким ценам контрафактную продукцию, маркированную поддельными акцизными и федеральными специальными марками. Следствие считает, что продукция приобреталась в Московской области и ввозилась в Чувашию на большегрузном автомобиле в опломбированном кузове под видом сертифицированной алкогольной продукции по фиктивным сопроводительными документам.

«Стоимость одной литровой бутылки контрафактного алкоголя составляла от 50 до 120 рублей. Такую низкую цену злоумышленники объясняли тем, что якобы алкоголь произведён с соблюдением технологического процесса на легальных заводах, однако вывезен оттуда неофициально», — сказал Олег Дмитриев.

Экспертиза показала наличие в продукции в качестве основных компонентов метанол, ацетон, концентрация которых многократно превышает концентрацию этанола, а также иные токсичные микропримеси. В частности, в бутылке, сбытой под видом рома Bacardi Black погибшему 22-летнему парню и его 20-летней девушке, обнаружено наличие метанола, концентрация которого почти восьмикратно превышала содержание этанола.

По делу проведено 26 обысков, изъято свыше 53 тыс. бутылок с контрафактного алкоголя и пять автотранспортных средств. В качестве потерпевших, свидетелей и экспертов допрошено более 200 человек.

В зависимости от степени участия Ленинский районный суд Чебоксар признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 171 УК РФ («Покушение на незаконное предпринимательство»), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции»), ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Суд назначил восьми участникам преступной группы наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 10 месяцев до 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Еще трое злоумышленников приговорены к условному лишению свободы.

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Материалы уголовного дела в отношении лиц, сбывавших указанный контрафактный алкоголь обвиняемым, выделены в отдельное производство.

Отметим, по данным Чувашстата, в январе — июне 2018 года в результате случайных отравлений алкоголем погибли 35 человек (в январе — июне 2017 года — 65), в результате отравлений и воздействия алкоголя с неопределёнными намерениями — 44 (в январе — июне 2017 года — 53).