Томск, 18 ноября 2019, 09:16 — REGNUM В Томске врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, который провёл «эксперимент» с верёвкой.
Инцидент произошёл 17 ноября. Подросток, находясь в одном из учреждений дополнительного образования Томска, решил «поставить эксперимент с удушением верёвкой», передаёт канал «Область здоровья».
Таким образом мальчик пытался выяснить, сколько времени он сможет продержаться без кислорода. Сейчас его пытаются спасти врачи.
Подростка доставили в больницу на скорой в тяжёлом состоянии и сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Прогнозов медики пока не дают.
Уточняется, что рядом с мальчиком, проводившим «эксперимент», находился его друг, который и позвал взрослых.
По данному факту проводит служебную проверку департамент образования администрации Томска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 17-летний подросток утонул во время выпускного.
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