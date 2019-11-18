Томск, , 09:16 — REGNUM В Томске врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, который провёл «эксперимент» с верёвкой.

Инцидент произошёл 17 ноября. Подросток, находясь в одном из учреждений дополнительного образования Томска, решил «поставить эксперимент с удушением верёвкой», передаёт канал «Область здоровья».

Таким образом мальчик пытался выяснить, сколько времени он сможет продержаться без кислорода. Сейчас его пытаются спасти врачи.

Подростка доставили в больницу на скорой в тяжёлом состоянии и сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Прогнозов медики пока не дают.

Уточняется, что рядом с мальчиком, проводившим «эксперимент», находился его друг, который и позвал взрослых.

По данному факту проводит служебную проверку департамент образования администрации Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 17-летний подросток утонул во время выпускного.

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