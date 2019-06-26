Ижевск, , 17:52 — REGNUM

В Удмуртии по факту утопления 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, 23 июня выпускники одной из школ Красногорского района вместе с родителями приехали отмечать окончание школы на базу отдыха «Глухомань» в Игринском районе республики.

Днем один из выпускников решил искупаться в расположенном недалеко водоёме и утонул. тело было обнаружено рядом с берегом.

По предварительным данным, водоем является пожарным прудом Игринского лесхоза. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года группа выпускников школы №3 города Агрыз (Татария) вместе с родителями праздновали выпускной на базе отдыха «Куюкское». В составе группы были 16 взрослых и 18 подростков. По информации МЧС Удмуртии, 17-летний подросток утонул, поскольку люди купались в неорганизованном месте, находящемся в 50 метрах от места отдыха.

Однако, по данным следствия, выпускники вместе с родителями и друзьями арендовали дом рядом с водоемом. Собственник пруда не принял мер к его оборудованию в установленном порядке необходимыми средствами обеспечения безопасности на воде.

«Во время купания в пруду у одного из подростков свело мышцы на ногах, и он стал тонуть. Друзья и взрослые не смогли ему помочь, в том числе в связи с отсутствием на данном водоеме необходимых средств спасения», — отмечали следователи.

В результате допущенных нарушений юноша утонул. Причиной его смерти явилась механическая асфиксия от перекрытия дыхательных путей водой.

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