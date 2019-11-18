Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Лайнер авиакомпании American Airlines,следовавший рейсом из Нью-Йорка в Вашингтон, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. На борту самолета находилась бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

Согласно сообщению наземных служба, во время посадки от самолета шел дым, а после инцидента на полосе остался металлический мусор.

В то же время сообщается, что все пассажиры пересели на другой борт и вскоре вылетели в пункт назначения: вашингтонский аэропорт Рейгана.

Официальный представитель Клинтон от комментариев отказался.