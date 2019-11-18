Брисбен, Австралия, , 02:21 — REGNUM Сильный шторм, обрушившийся на северо-восточный австралийский штат Квинсленд, принес ураганные ветра и град, размером с куриное яйцо, сообщает ABC News.

Огромные градины при падении нанесли значительный ущерб владельцам авто, чьи машины оказались буквально разбиты кусками льда.

Жители в социальных сетях делятся фотографиями градин и фотосвидетельствами разрушений.

Сообщается также, что в результате штормов около 20 тысяч домов в штате остались без электричества.