Брисбен, Австралия, 18 ноября 2019, 02:21 — REGNUM Сильный шторм, обрушившийся на северо-восточный австралийский штат Квинсленд, принес ураганные ветра и град, размером с куриное яйцо, сообщает ABC News.
Огромные градины при падении нанесли значительный ущерб владельцам авто, чьи машины оказались буквально разбиты кусками льда.
Жители в социальных сетях делятся фотографиями градин и фотосвидетельствами разрушений.
Сообщается также, что в результате штормов около 20 тысяч домов в штате остались без электричества.