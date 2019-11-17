Париж, , 17:53 — REGNUM Спонтанная манифестация была организована сторонниками движения «жёлтые жилеты» в торговом центре «Галерея Лафайет» в Париже. Об этом 17 ноября сообщила газета Le Parisien.

Желтые жилеты GrandCelinien

Участники манифестаций стали собираться возле станции метро «Сен-Лазар» около 12:00 (14:00 мск), следуя призыву, распространившемуся в соцсетях. Полиция немедленно оцепила расположенный рядом торговый центр «Галерея Лафайет».

Группе «жёлтых жилетов» удалось пробраться на балкон третьего этажа, где демонстранты начали выкрикивать антикапиталистические лозунги. При этом актов насилия и вандализма зафиксировано не было.

В 13:40 (15:40 мск) сотрудники полиции начали эвакуацию всех находящихся в торговом центре, вокруг которого уже собралась толпа манифестантов. Через некоторое время в зале торгового центра остались только 23 человека из числа демонстрантов, которые требовали полностью оплатить этот рабочий день сотрудникам «Галереи Лафайет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным опроса, проведенного агентством Elabe, 55% французов поддерживают деятельность «жёлтых жилетов», но при этом 63% не хотят повторения событий прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: 55% французов одобряют деятельность «желтых жилетов»