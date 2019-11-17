Гонконг, Китай, , 07:21 — REGNUM Несколько залпов слезоточивого газа полиция Гонконга направила в сторону протестующих, забрасывающих камнями недовольных транспортным коллапсом горожан. Об этом сообщает South China Morning Post.

Около сотни жителей Гонконга, пытающихся разобрать баррикады на пересечении улиц Остин-роуд и Чатем-роуд в районе Политехнического университета, оказались под атакой участников массовых беспорядков. Несколько десятков протестующих выбежали навстречу пытающимся расчистить дорогу горожанам и начали закидывать их камнями.

Прибывшие к место происшествия полицейские попросили горожан уйти из-за опасности, которой подвергают их жизнь и здоровье протестующие. После чего правоохранители выполнили в сторону протестующих несколько залпов со слезоточивым газом.

Напомним, акции протеста в Гонконге не прекратились после того, как правительство автономии полностью отозвало вызвавший недовольство граждан законопроект об экстрадиции.