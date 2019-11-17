Ереван, , 02:08 — REGNUM Следственный орган Армении открыл уголовное дело по факту смерти пожилой женщины и четырех детей в Нор-Ачин. Об этом сообщает представитель следственного комитета республики Наира Арутюнян.

«В одной из квартир обнаружены тела 77-летней женщины и четырех несовершеннолетних», — сказала Арутюнян.

Сообщается, что вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по статье 279-й Уголовного кодекса Армении «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, в середине октября в Армении было госпитализировано 19 детей в результате пищевого отравления в школе N5 города Арташата. По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 279-й.

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