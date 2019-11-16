Якутск, , 18:56 — REGNUM Следователи задержали предполагаемых участников перестрелки в поселке Айхал в Якутии, сообщили 16 ноября в пресс-службе регионального главного следственного управления СКР.

«По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны четверо мужчин, с ними работают следователи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, перестрелка в поселке Айхал произошла на территории одного из увеселительных заведений в ночь на 16 ноября. В результате перестрелки погиб мужчина, еще два человека получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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