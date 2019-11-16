Якутск, , 15:13 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на рынке в якутском посёке Айхал. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Информация о конфликте на рынке, перешедшем в стрельбу, распространилась пользователями в социальных сетях. Инцидент произошёл в промышленном посёлке Айхал в Мирнинском районе.

В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили, что в больницу поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями, утверждающие, что были ранены входе конфликта на рынке. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Также подтвердилась информация об одном погибшем. В следственном комитете Якутии отметили, что информация по инциденту будет обнародована позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле в отношении жителя Чебоксар, который подозревается в избиении и выбрасывании с балкона своего знакомого, который скончался от полученных травм.