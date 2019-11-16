Киев, 16 ноября 2019, 16:00 — REGNUM Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт по факту хищения $38 млн руководством публичного акционерного общества КБ «Пивденькомбанк». Об этом 16 ноября сообщается в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования украинская служба безопасности выяснила механизм незаконного присвоения средств руководством финансовой структуры.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине сотрудники таможенного ведомства не заметили неуплату акцизного сбора на сумму более, чем $66 тысяч или более полутора миллионов гривен.
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