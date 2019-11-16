Киев, , 16:00 — REGNUM Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт по факту хищения $38 млн руководством публичного акционерного общества КБ «Пивденькомбанк». Об этом 16 ноября сообщается в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования украинская служба безопасности выяснила механизм незаконного присвоения средств руководством финансовой структуры.

«В течение 2012−2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита связанной с ними кипрской компании. После не возврата кредита, из-за противоправных действий топменеджмента Пивденкомбанка, закладные 38 млн американских долларов были списаны в пользу иностранного банка», — сообщается в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине сотрудники таможенного ведомства не заметили неуплату акцизного сбора на сумму более, чем $66 тысяч или более полутора миллионов гривен.

Читайте также: На Украине таможенники не заметили неуплату акциза более чем на $66 тысяч