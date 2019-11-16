Чита, , 15:12 — REGNUM Заблудившаяся в лесу пенсионерка была спасена полицейским-кинологом со служебной собакой в Забайкалье. Об этом 16 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, в ночь на 16 ноября в дежурную часть Читинского района один из жителей дачных товариществ сообщил о пропаже своей матери, 65-летней женщины. Пожилая женщина ушла из дома в неизвестном направлении, мобильного телефона у неё при себе не было.

В поисках женщины принял участие полицейский-кинолог Константин Дробышев со служебной собакой, немецкой овчаркой по кличке Фрай. Собака взяла след и вывела поисковиков в лесополосу на окраине дачного товарищества, где сотрудники полиции обнаружили пожилую женщину лежащей на земле.

Оказалось, что женщина пошла прогуляться перед сном, но заблудилась, а затем, споткнувшись, сломала ногу. На место происшествия была вызвана бригада скорой медпомощи, пенсионерку госпитализировали.

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