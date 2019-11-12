Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM В Екатеринбурге пожилая женщина сломала руку и разбила лицо после того, как споткнулась о недавно уложенную гранитную плитку. Об этом сообщает ЕТВ.

Горожанка шла по участку улице Малышева, где до сих пор не закончен ремонт. Жительница города споткнулась о гранитную плитку, которая была неровно уложена.

Теперь у женщины перелом руки со смещением. Тем не менее, пока пострадавшая не планирует судиться с мэрией Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге надолго затянулся ремонт тротуаров в центре города. Плитку укладывают даже в дождь и снег, обещая закончить работы к 3 декабря 2019 года.

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