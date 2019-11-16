Санта-Кларита, США, , 05:28 — REGNUM Американский подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, скончался в больнице, сообщает 15 ноября издание Los Angeles Times со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва.

По его словам, 16-летний юноша принес оружие в школу на день своего рождения. Он ранил пятерых человек, а затем себя. Сразу после инцидента подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что за два дня полиции так и не удалось выяснить мотивы стрелявшего. За это время детективы допросили мать и девушку, с которой он встречался. В доме стрелка был произведен обыск.

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