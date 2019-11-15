Буденновск, Ставропольский край, , 21:37 — REGNUM Уголовное дело в отношении старшей медсестры после заражения пяти пациентов ВИЧ-инфекцией в больнице города Буденновска рассмотрит суд в Ставропольском крае. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Расследование уголовного дела в отношении старшей медицинской сестры инфекционного отделения завершено. Женщина обвиняется в преступлении, предусмотренной статьёй о халатности. Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и для дальнейшего рассмотрения в суде.

Инцидент произошёл в 2018 году. По данным следствия, медсестра инфекционного «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1» в городе Будённовске не проконтролировала выполнение необходимого ухода за венозными катетерами, которые использовались пациентом, заражённым ВИЧ-инфекцией.

В результате пять пациентов больницы заразились ВИЧ-инфекцией, среди пострадавших — трое детей, 2016 и 2017 годов рождения, и двое взрослых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заражении пяти пациентов, в том числе троих детей, ВИЧ-инфекцией в городе Будённовске на Ставропольском крае.

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