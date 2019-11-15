Буденновск, Ставропольский край, , 17:54 — REGNUM Пять человек, в том числе трое детей, заразились ВИЧ-инфекцией в больнице горда Буденновска в Ставропольском крае. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование, пишет 15 ноября ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала. Они якобы ставили больным капельницы с катетерами, которые использовали неоднократно.

В региональном минздраве рассказали, что все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой центр СПИД и бесплатно получают необходимую терапию. Также отмечается, что у детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется — они, по данным ведомства, нормально развиваются и живут полноценной жизнью.