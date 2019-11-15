Париж, , 21:05 — REGNUM Два человека, угрожавших совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, задержаны французскими правоохранителями. Об этом 15 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, задержания произошли в рамках расследования дела об угрозах президенту Франции со стороны правых радикалов в ноябре 2018 года. На востоке Франции были задержаны двое мужчин 30 и 45 лет.

Задержанные предстали перед судом 15 ноября, им были предъявлены обвинения по уголовным делам, связанным с терроризмом.

Отмечается, что по этому же делу уже были задержаны участники праворадикальной группировки Les Barjols. Всем задержанным были предъявлены обвинения в создании террористической группировки. По предварительным данным, эта организация была создана правыми радикалами в 2017 году после избрания Макрона на пост президента Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении во Франции обвинительного приговора выходцу из Чечни за обучение террористов в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Выходца из Чечни осудили во Франции на 10 лет за обучение боевиков