Плоцк, , 12:55 — REGNUM 15 ноября в городе Плоцк в центре Польши сотрудниками Агентства внутренней безопасности и Центрального бюро расследований полиции была пресечена попытка взрыва жилого дома. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Как следует из информации, сотрудники спецслужб получили информацию, что 47-летний житель города Плоцка, который обладает специальными техническими знаниями, закупает материалы для изготовления взрывчатки. Мужчина хотел использовать свою квартиру в качестве бомбы: разложить по всей площади квартиры взрывчатые вещества и произвести затем взрыв.

Органы сообщают, что мужчина был заблаговременно задержан вне дома, чтобы у него не было доступа к взрывчатке. Жители дома (400 человек) были эвакуированы, пострадавших нет.