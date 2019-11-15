Архангельск, , 17:54 — REGNUM Несчастный случай произошел сегодня около 8 часов утра на Северной железной дороге — на станции Плесецкая 62-летняя женщина решила пересечь железнодорожные пути под грузовым поездом.

Как сообщили ИА REGNUM в службе спасения Архангельской области, когда она уже практически выбралась из-под поезда, состав тронулся. Пенсионерка получила тяжелейшие телесные повреждения — травматическую ампутацию правой ноги на уровне бедра. Свидетелем ЧП стал мужчина, который и сообщил о происшествии в экстренные службы.

Пострадавшая госпитализирована в реанимацию Плесецкой ЦРБ.

«Отметим, что от места происшествия до официального перехода через железнодорожные пути — около 150 метров, но местные жители предпочитают сокращать путь между двумя частями поселка, переходя дорогу по тропинке», — сообщили в службе спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Архангельской области поезд насмерть сбил 85-летнюю женщину. Пенсионерка также пыталась пересечь пути в неположенном месте.