Архангельск, , 19:31 — REGNUM На станции Шалакуша в Няндомском районе Архангельской области под грузовой поезд попала 85-летняя женщина. Как сообщили ИА REGNUM в Вологодском линейном отделе МВД России на транспорте.

В ведомстве сообщили, что машинист сделал всё возможное, чтобы избежать столкновения: подал звуковой и световой сигнал, применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось. Личность погибшей установлена. О произошедшем сообщено ее родственникам. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам транспортной полиции.

Добавим, что за 6 месяцев 2019 года на территории Северной железной на железнодорожных путях было травмировано 23 человека, 16 человек погибли. Основной причиной гибели людей железнодорожники называют хождение по рельсам в неположенном месте.