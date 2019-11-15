Львов, Украина, , 14:46 — REGNUM «Львовская железная дорога» лишилась $41 тыс. из-за должностных лиц, организовавших майнинговую ферму криптовалюты. Об этом говорится в сообщении «Украинских железных дорог», опубликованном 15 ноября.

Чиновники использовали для майнинга биткоинов электроэнергию компании, что обернулось для предприятия денежным ущербом. С начала 2019 года он составил $41 тыс.

Ферма состояла из более чем 100 единиц компьютерного оборудования, подключенного к электросети предприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в незаконной добыче криптовалюты заподозрили двух сотрудников Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

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