Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновске вынесен приговор 12 членам преступной группы, которая занималась сбытом курительных смесей и синтетических наркотических средств. Организатор преступной группы на полученные средства организовал салон красоты в городе, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, летом 2018 года предприниматель через интернет договорился с контрагентом о перепродаже в Ульяновской области спайсов и других наркосодержащих средств. Всего в преступную деятельность были вовлечены 12 человек, роли которых были распределены.

«Структурно деятельность строилась на использовании так называемых «инструкторов», «кураторов», «операторов», «курьеров», «фасовщиков», «закладчиков» и «продавцов», — говорят в прокуратуре.

Информация о том, где заложены наркотики, передавалась клиентам после поступления оплаты на виртуальные счеты. Правоохранители также установили, что на вырученные от преступной деятельности средства предприниматель организовал открытие салона красоты в Ульяновске.

В зависимости от роли и участия в преступной группе злоумышленники получили от 7 до 13 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов со штрафами от 25 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине, который совершил преступление, отбывая наказание: он попытался приобрести партию замаскированных под конфеты наркотиков и получил более 3,5 лет строгого режима, хотя мог бы выйти на свободу в 2020 году.