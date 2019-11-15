Масинди, , 13:24 — REGNUM Официальный представитель сил полиции Уганды постановил немедленно арестовать 90 офицеров полицейской академии по обвинению в дезертирстве. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В официальном заявлении, направленном помощником комиссара полиции Эммануэлем Мухейрве, говорится: «Следующие сотрудники, об (отсутствии без разрешения) которых сообщили командиры различных подразделений, настоящим постановлением объявлены дезертирами. Как только они будут обнаружены, их следует арестовать, а командиры соответствующих подразделений должны информировать полицию о ходе операции по их поимке».

По словам Мухейрве, среди дезертиров 25 сержантов, 37 капралов и 28 полицейских. В соответствии с законом о полиции Уганды дезертирство является преступлением и влечет за собой год тюремного заключения.

Представитель полиции Фред Энанга заявил, что сотрудники полиции отсутствовали 21 день, не назвав никаких причин.

Офицеры, которые, как утверждается в заявлении полиции, дезертировали, были недавно переведены в Школу подготовки полицейских в Кабале в районе Масинди, передает издание. Вместе с ними в академию в качестве инструкторов в середине этого года было направлено 850 офицеров. В школе они проводят обучение около 10 000 констеблей и курсантов.

Энанга сказал, что дезертирство не повлияет на стандарты обучения в школе.

«Офицеры, которые дезертировали, составляют всего 10% от всего обучающего персонала. Преподавателей в школе будет достаточно, чтобы обучаемые получали качественное образование», — заявил он.

Журналисты сообщают, что сотрудники полиции выступают против того, чтобы их в обязательном порядке направляли в полицейские училища в качестве инструкторов, поскольку в таком случае у них не остается возможности для получения дополнительного дохода. Некоторые полицейские инструкторы на условиях анонимности рассказали, что просили руководство полиции предоставить им льготы за преподавательскую деятельность, но правительство так и не рассмотрело их апелляцию.

Многие офицеры, которых переводят в труднодоступные районы, подразделение подготовки полевых сил и другие полицейские учебные заведения, часто исчезают на несколько месяцев, а затем возвращаются на свои прежние посты и продолжают выполнять свои обычные обязанности.

«Это практика, с которой мы боремся. Офицеры, которые прячутся и позже возвращаются, думая, что их не заметят, будут отстранены от заработной платы и подчинены закону», — сказал он.