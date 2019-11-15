Красноярск, , 12:17 — REGNUM Из-за прорыва дамбы, произошедшего в Красноярском крае в октябре 2019 года, в реку Сисим поступили загрязнённые воды. Как сообщили ИА REGNUM 15 ноября в региональной прокуратуре, по факту загрязнения водного объекта возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что дело возбуждено по материалам проверки Красноярской природоохранной прокуратуры, проведённой с участием специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. На реке Сисим аккредитованная лаборатория отобрала более 20 проб природной воды. В ней обнаружили значительное количество взвешенных веществ. Вред, причиненный реке Сисим, превысил 2 млн рублей.

Материалы проверки направили в Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии. 15 ноября принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2019 года в районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушился каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. Погибли 17 человек, более 40 — пострадали. Трое считаются пропавшими без вести.

В Сисиме 20 и 21 октября взяли пробы воды. По данным Росгидромета, анализ показал экстремально высокое и высокое загрязнение ионами меди, ионами свинца, ионами цинка.

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