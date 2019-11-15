Москва, , 11:57 — REGNUM Началась доследственная проверка инцидента в московском аэропорту «Шереметьево», где столкнулись два самолёта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент в воздушной гавани произошёл 15 ноября. Самолёт Airbus рейса Минск-Москва совершил посадку и выруливал к месту стоянки. В результате манёвров было задето стоявшее воздушное судно. В момент происшествия на борту находились члены экипажа и пассажиры. Лайнер получил незначительные повреждения, пострадавших нет.

«В аэропорту работают следователи управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в информации.

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