Бали, Индонезия, , 10:22 — REGNUM Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов острова Бали в Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло в море в 20 км к юго-западу от округа Булеленг на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии зафиксировали два землетрясения: магнитудой 7,1 в провинции Северное Малуку и магнитудой 5,5 в 168 километрах от города Манадо.

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