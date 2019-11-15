Джакарта, , 10:05 — REGNUM Жители района Западного Хальмахера, индонезийского острова в Малайском архипелаге, были эвакуированы в связи с землетрясением магнитудой 7,1 в провинции Северное Малуку, сообщает информационный портал Detik.

«Сейчас люди эвакуированы на определенную высоту», — заявил глава регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BPBD) Западного Хальмахера Имран Лолори, добавив, что речь идет о 2000 семей.

По его словам, агентство не получало никаких сообщений о последствиях землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2019 года в провинции Северное Малуку были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4. Объявлена угроза цунами.

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